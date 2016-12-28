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    Экс-президента Аргентины обвинили в коррупции

    К.Фернандес ранее отрицала свою вину

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Бывшему президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер предъявлены официальные обвинения по делу о коррупции, передает Report со ссылкой на ВВС .

    Как отмечает СМИ, экс-президента Аргентины обвиняют в том, что ее правительство заключало государственные контракты с бизнесменом, близким к ее семье.

    К.Фернандес ранее отрицала свою вину и настаивала, что обвинения против нее политически мотивированы.

    Она обвинила действующего президента Маурисио Макри в заговоре против нее.

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