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Экс-президент Перу получил 20 лет тюрьмы за коррупцию

Экс-президент Перу получил 20 лет тюрьмы за коррупцию Суд приговорил экс-президента Перу Алехандро Толедо (2001-2006) к 20,5 года тюрьмы по делу о коррупции, в котором была замешана бразильская строительная корпорация Odebrecht.
Другие страны
22 октября 2024 г. 04:21
Экс-президент Перу получил 20 лет тюрьмы за коррупцию

Суд приговорил экс-президента Перу Алехандро Толедо (2001-2006) к 20,5 года тюрьмы по делу о коррупции, в котором была замешана бразильская строительная корпорация Odebrecht.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении судебной системы страны в соцсети X.

"Судебная власть приговорила к 20 годам и 6 месяцам тюремного заключения экс-президента республики Алехандро Толедо за совершение таких преступлений, как сговор и отмывание денег в рамках дела о Межокеанской автомагистрали", - говорится в публикации.

По версии суда, Толедо за взятку в $35 млн помог Odebrecht получить контракт на строительство двух отрезков шоссе, соединяющего Бразилию и Перу.

Толедо был арестован в апреле 2023 года властями США в штате Калифорния, где жил в последние годы, и экстрадирован на родину. Ордер на арест экс-президента действовал с 2017 года.

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