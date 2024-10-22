Экс-президент Перу получил 20 лет тюрьмы за коррупцию

Суд приговорил экс-президента Перу Алехандро Толедо (2001-2006) к 20,5 года тюрьмы по делу о коррупции, в котором была замешана бразильская строительная корпорация Odebrecht.

Суд приговорил экс-президента Перу Алехандро Толедо (2001-2006) к 20,5 года тюрьмы по делу о коррупции, в котором была замешана бразильская строительная корпорация Odebrecht.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении судебной системы страны в соцсети X .

"Судебная власть приговорила к 20 годам и 6 месяцам тюремного заключения экс-президента республики Алехандро Толедо за совершение таких преступлений, как сговор и отмывание денег в рамках дела о Межокеанской автомагистрали", - говорится в публикации.

По версии суда, Толедо за взятку в $35 млн помог Odebrecht получить контракт на строительство двух отрезков шоссе, соединяющего Бразилию и Перу.

Толедо был арестован в апреле 2023 года властями США в штате Калифорния, где жил в последние годы, и экстрадирован на родину. Ордер на арест экс-президента действовал с 2017 года.