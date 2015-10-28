Экс-президент Мушарраф: Пакистан готовил талибов для борьбы с Россией

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Пакистан поддерживал более 13 террористических группировок, члены которых действовали против Индии, и направлял талибов бороться против России. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший президент Пакистана (2001-2008 гг) Первез Мушарраф.

"Мы готовили движение "Талибан" и направляли его членов бороться против России, - отметил он. - Талибан, Хаккани, Усама бен Ладен и аз-Завахири были тогда нашими героями. Злодеями они стали потом".

В то же время, Мушарраф признал, что теперь эти боевики "воюют в Пакистане против своего же народа, и это должно быть остановлено".

Первез Мушарраф пришёл к власти в Пакистане в 1999 году в результате государственного переворота. В 1999-2002 годах он занимал пост премьер-министра этой страны.