Экс-президент Бразилии Лула станет главой администрации Русеф

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Бывший президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва станет главой администрации нынешнего лидера страны Дилмы Русеф, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Теперь Лула защищен от потенциального уголовного преследования федеральным судьей в рамках расследования масштабного коррупционного скандала, которое прозвали "Операция Автомойка".

По бразильскому законодательству члены правительства могут предстать лишь перед Верховным судом.

Две недели назад Лула был вызван на допрос по подозрению в отмывании денег.

Он утверждает, что расследование в отношении него призвано помешать ему снова баллотироваться в президенты в 2018 году.

Ожидается, что в должности главы администрации Лула поможет предотвратить процедуру импичмента президента Русеф, которую обвиняют в сокрытии растущего бюджетного дефицита Бразилии.

По мнению аналитиков, Дилма Русеф надеется, что Лула воспользуется своим политическим опытом и влиянием на членов Конгресса и не допустит импичмента.