Экс-премьера Малайзии признали виновным в злоупотреблении властью и отмывании денег

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, находящийся в тюрьме, был признан виновным по всем пунктам обвинения в рамках крупнейшего на сегодняшний день судебного разбирательства по многомиллиардному скандалу вокруг государственного инвестиционного фонда Малайзии (1MDB).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство, ссылаясь на данные следственных органов Малайзии и США, отмечает, что из фонда 1MDB было похищено не менее $4,5 млрд. Сообщается, что более $1 млрд поступили на счета, связанные с Разаком, хотя последний отрицает все обвинения.

Наджибу Разаку, обвиняемому в злоупотреблении властью и отмывании денег в рамках дела по 1MDB, грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет по каждому пункту обвинения, а также штраф в размере до пятикратной суммы предполагаемых хищений.

72-летний Наджиб Разак находится в заключении с августа 2022 года, когда высшая судебная инстанция Малайзии оставила в силе приговор по делу о коррупции, связанному с незаконным получением средств от одного из подразделений 1MDB. Его 12-летний тюремный срок по этому делу в прошлом году был сокращен вдвое решением комиссии по помилованию.