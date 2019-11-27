Экс-премьер-министр Перу арестован по подозрению в коррупции

Бывший глава кабинета министров Перу Сесар Вильянуэва во вторник помещен под арест по подозрению в преступлениях коррупционной направленности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщается в Twitter Генпрокуратуры республики.

"Генеральная прокуратура инициировала и провела предварительный арест экс-премьер-министра Сесара Вильянуэвы", - говорится в публикации.

Помимо него, под стражу помещены два высокопоставленных сотрудника контрольно-надзорных органов и местный предприниматель, также замешанный в деле. Им вменяется "торговля влиянием" и незаконное покровительство.

Помимо ареста, суд разрешил правоохранителям провести обыск у политика дома, а также санкционировал доступ к содержимому переписки арестованных лиц, уточняет агентство Андина.