Экс-премьер Италии помещен в отделение интенсивной терапии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был повторно госпитализирован в Милане.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был повторно госпитализирован в Милане.

Как передает Report, об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Политик находится в отделении интенсивной терапии, в настоящий момент его состояние называют стабильным.

Причиной госпитализации назван дистресс-синдром легких. Респираторный дистресс-синдром взрослых характеризуется быстрым началом широкого воспалительного процесса в легких.

Партия Берлускони "Вперед, Италия" входит в правящую коалицию. Политик возглавлял правительство страны четыре раза, почти непрерывно находясь у власти в период с 2001 по 2011 год.