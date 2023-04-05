Экс-премьер Италии помещен в отделение интенсивной терапии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был повторно госпитализирован в Милане.
Как передает Report, об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
Политик находится в отделении интенсивной терапии, в настоящий момент его состояние называют стабильным.
Причиной госпитализации назван дистресс-синдром легких. Респираторный дистресс-синдром взрослых характеризуется быстрым началом широкого воспалительного процесса в легких.
Партия Берлускони "Вперед, Италия" входит в правящую коалицию. Политик возглавлял правительство страны четыре раза, почти непрерывно находясь у власти в период с 2001 по 2011 год.