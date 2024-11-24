Экс-канцлер ФРГ Меркель не чувствует необходимости возвращаться в политику

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не чувствует необходимости возвращаться в политику.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не чувствует необходимости возвращаться в политику.

Как передает Report, об этом она сказала в интервью испанской газете Pais.

"Я была канцлером 16 лет и не чувствую необходимости возвращаться назад. Мое время в активной политике закончилось", - сказала 70-летняя Меркель.

Отметим, что накануне Меркель в интервью The Times заявила о необходимости диалога между Киевом, его западными союзниками и РФ для разрешения российско-украинского конфликта.

Комментируя победу Дональда Трампа на выборах в США, она посоветовала европейским политикам быть откровенными в общении с американским лидером и прислушиваться к его аргументам.

Напомним, что Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 годы. С 2000 по 2018 год она была председателем партии Христианско-демократический союз.