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Экс-главу МI-5 назначили на высший пост при королевском дворе

Экс-главу МI-5 назначили на высший пост при королевском дворе Королева Великобритании Елизавета II назначила бывшего главу службы контрразведки МI-5 Эндрю Паркера на должность лорда-камергера при своем дворе.
Другие страны
6 февраля 2021 г. 00:39
Экс-главу МI-5 назначили на высший пост при королевском дворе
Эндрю Паркер

Королева Великобритании Елизавета II назначила бывшего главу службы контрразведки МI-5 Эндрю Паркера на должность лорда-камергера при своем дворе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении Букингемского дворца.

В нем отмечается, что Паркер займет высшую придворную должность с 1 апреля, придя на смену Уильяму Пилу, который работал на этом посту на протяжении более чем 14 лет. 73-летний Пил собирался сложить полномочия еще в конце 2020 года, однако в условиях пандемии коронавируса согласился отсрочить свой уход на несколько месяцев. Таким образом, Паркер станет восьмым лордом-камергером за время правления 94-летней Елизаветы II.

Отметим, что в ведении лорда-камергера находится хозяйственная деятельность королевского двора. Кроме того, он является каналом коммуникации между монархом и Палатой лордов британского парламента, а также организует государственные визиты и свадебные церемонии с участием членов королевской семьи. Должность, которая была создана еще в конце XIV века, как правило, занимают лица, имеющие статус пэра.

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