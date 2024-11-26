Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни

Экс-председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за взяточничество.

Экс-председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за взяточничество.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает верховная народная прокуратура КНР.

"Народный суд средней ступени города Цзинань (провинция Шаньдун) публично приговорил… бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления Банка Китая Лю Ляньгэ за получение взяток к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества", - сказано в сообщении.

Bank of China является старейшим банком в стране, входит в "Большую четверку" китайских банков. До 1942 года Bank of China был одним из банков страны, участвовавших в эмиссии денег. В настоящее время роль центрального банка страны выполняет Народный банк Китая.