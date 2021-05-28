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Экс-глава разведки Украины погиб в Египте

Экс-глава разведки Украины погиб в Египте В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины заявили о том, что бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Виктор Гвоздь умер в Египте во время дайвинга
Другие страны
28 мая 2021 г. 23:19
Экс-глава разведки Украины погиб в Египте
Виктор Гвоздь

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины заявили о том, что бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Виктор Гвоздь умер в Египте во время дайвинга.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"По имеющейся информации, 28 мая по время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо", - сказали в пресс-службе МИД.

По данным СМИ, мужчина занимался подводным плаванием на глубине в несколько десятков метров, после чего слишком быстро вынырнул.

Спасатели подняли тело экс-главы СВР на поверхность воды уже без признаков жизни. На берегу до приезда скорой ему делали сердечно-легочную реанимацию, но, несмотря на проведенные реанимационные меры, медики констатировали его смерть.

В министерстве уточнили, что украинское посольство в Египте взаимодействует с египетской стороной для выяснения точной причины смерти, а также поддерживает связь с его родными.

Виктор Гвоздь - советский и украинский деятель силовых и разведывательных структур, военный, дипломат и ученый. Председатель Службы внешней разведки Украины (27 февраля 2014 года - 29 апреля 2016 года).

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