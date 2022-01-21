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Экс-глава МВД Франции приговорен к восьми месяцам тюрьмы

Экс-глава МВД Франции приговорен к восьми месяцам тюрьмы Экс-глава МВД Франции (2011-2012) и бывший генеральный секретарь Елисейского дворца (2007-2011) Клод Геан приговорен к одному году лишения свободы, в том числе к восьми месяцам тюремного заключения по делу о нарушениях при заключении контрактов на проведе
Другие страны
21 января 2022 г. 21:12
Экс-глава МВД Франции приговорен к восьми месяцам тюрьмы

Экс-глава МВД Франции (2011-2012) и бывший генеральный секретарь Елисейского дворца (2007-2011) Клод Геан приговорен к одному году лишения свободы, в том числе к восьми месяцам тюремного заключения по делу о нарушениях при заключении контрактов на проведение социологических исследований для Елисейского дворца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Europe 1.

77-летний Геан, больше месяца уже находящийся в тюрьме на юге Парижа в соответствии с судебным решением по делу о незаконной выплате себе и другим сотрудникам МВД премий, не присутствовал на оглашении приговора. Адвокат бывшего генсека Елисейского дворца заявил, что защита планирует подать апелляцию на вынесенное в пятницу решение суда.

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