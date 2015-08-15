​Экс-агент: ЦРУ не планировало убийство Че Гевары

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Феликс Родригес, который участвовал в операции по ликвидации Че Гевары, заявил, что ЦРУ не планировало убийство кубинского революционера, а прилагало максимум усилий для того, что сохранить ему жизнь, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Перед тем, как я покинул Вашингтон, из ЦРУ поступило распоряжение о том, что в случае захвата Че Гевары мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы он остался жив. Позже я понял, почему. Че Гевара был против кубинского режима — его идеология была другой… Че разделял взгляды Китая. Куба в те времена была, очевидно, зависима от Советского Союза, тогда как в СССР не были заинтересованы в том, чтобы Че Гевара чем-либо руководил, потому что это означало бы революцию, выгодную для Китая и Мао", - сказал Родригес в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

В 1967 году Родригеc в качестве полномочного советника ЦРУ при 2-м рейнджерском батальоне был направлен в Боливию, где скрывался Че Гевара. Перед батальоном была поставлена задача ликвидировать коммунистический партизанский отряд Эрнесто Че Гевары. Восьмого октября 1967 отряд был разгромлен, а сам Гевара был взят в плен и расстрелян.