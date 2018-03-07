Экономический советник Трампа Гэри Кон заявил об отставке

Баку. 7 марта . REPORT.AZ/ Экономический советник президента США Гэри Кон заявил, что решил уйти в отставку в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Кон уходит на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы Трампа.

"Я благодарен президенту за предоставленную мне возможность (работать в администрации — ред.) и желаю ему и администрации больших успехов в будущем", — говорится в заявлении Кона, распространенном во вторник.

Кон стал вторым чиновником администрации США, который заявил об уходе со своего поста. Ранее такое решение приняла давняя соратница Трампа директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс. В общей сложности с момента инаугурации Трампа в январе 2017 года его команду покинули более 10 человек.