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Экипаж торгового судна эвакуировали после атаки на него у берегов Йемена

Экипаж торгового судна эвакуировали после атаки на него у берегов Йемена Экипажу коммерческого судна пришлось покинуть его борт после нападения, совершенного примерно в 194 км к северо-западу от йеменского портового города Ходейда.
Другие страны
6 декабря 2024 г. 19:25
Экипаж торгового судна эвакуировали после атаки на него у берегов Йемена

Экипажу коммерческого судна пришлось покинуть его борт после нападения, совершенного примерно в 194 км к северо-западу от йеменского портового города Ходейда.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Торговое судно (...) представляет опасность для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе. Судно дрейфует, никто им не управляет. Силы международной коалиции эвакуировали экипаж судна в Джибути", - сказано в сообщении UKMTO.

Ведется расследование инцидента. Однако в Управлении не уточнили ни названия судна, ни способ атаки на него.

Пока ответственность за нападение никто на себя не взял. Тем не менее, западные СМИ напоминают, что подобные атаки проводят йеменские мятежники-хуситы.

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Версия на азербайджанском языке Yəmən sahillərində hücuma məruz qalan ticarət gəmisinin ekipajı təxliyə edilib

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