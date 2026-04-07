    • 07 апреля, 2026
    • 08:25
    Экипаж Артемиды-2 начал возвращение к Земле после облета Луны

    Экипаж американского космического корабля "Орион" в рамках миссии "Артемида-2" начал возвращение к Земле после облета Луны.

    Как передает Report, об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

    "Команда "Артемиды-2" завершила наблюдение за Луной и теперь начинает возвращение домой", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что корабль покинет зону гравитационного влияния Луны 7 апреля, удалившись от нее на 66 098 км.

    Ранее экипаж установил рекорд дальности полета человека от Земли, превзойдя достижение миссии "Аполлон-13", а также достиг самой удаленной точки при облете обратной стороны Луны.

    Ракета-носитель SLS с кораблем "Орион" стартовала 1 апреля с Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Продолжительность миссии составляет 10 дней.

    Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках программы "Аполлон-17".

