Экипаж "Артемиды-2" начал возвращение к Земле после облета Луны

Экипаж американского космического корабля "Орион" в рамках миссии "Артемида-2" начал возвращение к Земле после облета Луны.

Как передает Report, об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Команда "Артемиды-2" завершила наблюдение за Луной и теперь начинает возвращение домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль покинет зону гравитационного влияния Луны 7 апреля, удалившись от нее на 66 098 км.

Ранее экипаж установил рекорд дальности полета человека от Земли, превзойдя достижение миссии "Аполлон-13", а также достиг самой удаленной точки при облете обратной стороны Луны.

Ракета-носитель SLS с кораблем "Орион" стартовала 1 апреля с Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Продолжительность миссии составляет 10 дней.

Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках программы "Аполлон-17".