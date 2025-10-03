ЕК выделила свыше €110 млн Майотте и Реюньон на восстановление после циклонов
- 03 октября, 2025
- 17:31
Еврокомиссия выделяет свыше €110 млн Майотте и Реюньон (французские заморские территории в Индийском океане, расположенные в разных частях архипелага).
Как передает Report, об этом говорится в публикации ЕК в соцсети Х.
"Мы выделяем €110,8 млн евро из Фонда солидарности, чтобы помочь Майотте и Реюньону оправиться от циклонов "Чидо" и "Гаранс". Это включает реконструкцию, строительство жилья и раннюю профилактик. ЕС всегда поддерживает своих граждан", - сказано в публикации.
Coming back stronger than ever.— European Commission (@EU_Commission) October 3, 2025
We propose €110.8 million from the Solidarity Fund to help 🇫🇷 Mayotte and La Réunion recover from cyclones Chido and Garance.
This includes reconstruction, housing, and early prevention.
No matter how far, the EU stands by its citizens ↓
