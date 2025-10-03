ЕК выделила свыше €110 млн Майотте и Реюньон на восстановление после циклонов

Еврокомиссия выделяет свыше €110 млн Майотте и Реюньон (французские заморские территории в Индийском океане, расположенные в разных частях архипелага).

Как передает Report, об этом говорится в публикации ЕК в соцсети Х.

"Мы выделяем €110,8 млн евро из Фонда солидарности, чтобы помочь Майотте и Реюньону оправиться от циклонов "Чидо" и "Гаранс". Это включает реконструкцию, строительство жилья и раннюю профилактик. ЕС всегда поддерживает своих граждан", - сказано в публикации.