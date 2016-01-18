Еврокомиссия: Контроль на внутренних границах Шенгена применяют семь стран

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Статьи законодательства о временном введении пограничного контроля на внутренних границах Шенгенской зоны в целях пресечения притока нелегальных мигрантов применяют семь стран - Норвегия, Швеция, Дания, Австрия, Германия, Франция и Мальта.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель Еврокомиссии Наташа Берто.

"В настоящее время три страны – Норвегия, Швеция и Дания ввели контроль на основании 25 статьи Шенгенского кодекса о границах в связи с непредвиденными обстоятельствами. Еще четыре страны – Австрия, Германия, Франция и Мальта - принимают меры контроля в соответствии со статьей 24 – в связи с прогнозируемыми обстоятельствами", - заявила Берто журналистам в Брюсселе.

По данным европейского агентства по контролю за внешними границами Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли более 1,2 миллиона мигрантов.