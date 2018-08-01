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    Эйфелева башня закрылась для туристов из-за забастовки персонала

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Одна из самых известных французских достопримечательностей - Эйфелева башня - закрылась днем в среду для посетителей из-за забастовки персонала.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора башни SETE.

    "Сегодня днем башня закрылась из-за забастовки. Сейчас переговоры руководства монумента и профсоюза сотрудников приостановлены, мы не можем сказать, будет ли башня открыта завтра или нет", - заявили в пресс-службе.

    В официальном аккаунте башни в сети Twitter информация о закрытии размещена на французском и английском языках.

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