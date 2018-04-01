Египетские военные ликвидировали 500 экстремистов в ходе операции "Синай-2018"

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Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Военные Египта при поддержке полиции за минувшую неделю ликвидировали шесть экстремистов на Синайском полуострове.

Как передает Report, со ссылкой РИА Новости, об этом говорится в распространённом заявлении египетских вооруженных сил.

В документе отмечается, что на полуострове продолжается масштабная антитеррористическая операция "Синай-2018".

"Военные инженеры обнаружили и обезвредили 163 взрывных устройства… Изъяты 19 единиц оружия, в том числе гранатомет, снайперская винтовка, автоматы", - говорится в заявлении.

Сообщается, что с начала операции были задержаны более 500 человек по подозрению в экстремистской деятельности.