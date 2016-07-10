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    ​Египетская армия сообщила о ликвидации главаря ИГ на Синае

    40-летнего Мухаммад Муса Мухсейна называли самым опасным человеком на Синае

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/Вооруженные силы Египта сообщили в ходе проходящей на Синайском полуострове антитеррористической операции уничтожен главарь группировки "Вилайят Синай" Мухаммад Муса Мухсейн.

    Согласно сообщению, убежище 40-летнего джихадиста, которого называли "самым опасным человеком на Синае", было атаковано вертолетом Apache,как передает Report, об этом сообщает Maan. Вместе с главарем группировки погибли три его помощника.

    Агентство сообщает, что террориста, который несет ответственность за многочисленные атаки против египетских военнослужащих, пытались ликвидировать неоднократно. Отметим, что и данное сообщение может оказаться преждевременным.

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