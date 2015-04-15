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    Египет и Саудовская Аравия готовят крупные военные учения

    В Каире 14 апреля прошли переговоры между президентом Египта и министром обороны Саудовской Аравии

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Египет и Саудовская Аравия договорились о создании комитета по проведению крупных военных учений на территории Саудовской Аравии вместе с другими арабскими государствами Персидского залива, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия Хадас".

    Во вторник в Каире прошли переговоры между президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом бен Абдель Азизом, напоминает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Они обсудили развитие событий в Йемене и ход военной операции "Буря решимости", которую с 26 марта проводят в этой стране арабские страны во главе с Саудовской Аравией и Египтом.

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