Египет и Катар договорились о налаживании отношений в рамках саудовской инициативы

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Египет и Катар прекращают разногласия и открывают новую страницу в своих отношениях.

Соответствующая договоренность, как передают местные СМИ, была достигнута на прошедшей встрече президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с эмиссарами саудовского короля и катарского эмира.

Report со ссылкой на ТАСС напоминает, что отношения между Каиром и Дохой резко обострились после низложения в июле 2013 года военными под руководством ас-Сиси президента Мухаммеда Мурси и отстранения от власти ассоциации "Братья-мусульмане".

Катар тесно сотрудничал с правительством исламистов, оказывая ему щедрую финансовую помощь, а после того, как "братья" ушли в подполье, продолжал всячески их поддерживать.

Более того, из уст официальных лиц эмирата в отношении нового руководства Египта неоднократно звучали критические высказывания, за что МИД Египта не раз в течение уходящего года вызывал "на ковер" катарских дипломатов.

Безграничная поддержка Дохой исламистской ассоциации также рассорила ее и с "братьями" по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива, приведя к длившемуся около восьми месяцев дипломатическому кризису в рядах аравийских монархий.

Только в середине ноября на состоявшейся в Эр-Рияде экстренной встрече представителей Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов, с одной стороны, и Катара, с другой, "были окончательно разрешены все разногласия", а также принято решение вернуть в Доху отозванных ранее глав дипмиссий.

Тогда же король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауд призвал египетское руководство присоединится к примирительному соглашению.