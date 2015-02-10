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    Египет и ЕАЭС договорились о создании зоны свободной торговли

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что договоренность о создании зоны свободной торговли между Египтом и ЕАЭС достигнута

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Достигнута договоренность о создании зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил сегодня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

    "Мы достигли договоренности по созданию зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом", - сказал он.

    Отметим, что президент России Владимир Путин находится с официальным визитом в Египте. 

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