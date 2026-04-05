Джуро Йованич: Диверсию на газопроводе в Сербии планировал иностранец

Диверсию с использованием взрывчатых веществ на газопроводе, связывающем Сербию и Венгрию, вблизи поселения Велебит в автономной сербской провинции Воеводина, готовил иностранный гражданин.

Как передает балканское бюро Report, об этом заявил руководитель сербского Военного агентства безопасности (ВБА, структура военной контрразведки) Джуро Йованич.

"Мы располагали сведениями о том, что один из участников группы мигрантов, находящийся в призывном возрасте, предпримет попытку осуществить диверсионный акт на объектах газовой инфраструктуры", - заявил глава ВБА.

По его словам, подозреваемый "непременно будет задержан и помещен под стражу". Руководитель военной контрразведки Сербии также уточнил, что маркировка, нанесенная на обнаруженную взрывчатку, свидетельствует о ее производстве в США.

Напомним, что сегодня президент Сербии Александр Вучич сообщил о предотвращении диверсии против газовой инфраструктуры, соединяющей страну с Венгрией и имеющей важное региональное значение. Он проинформировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о первых результатах расследования. Орбан после разговора с президентом Сербии созвал экстренное заседание Совета обороны.