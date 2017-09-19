Джорджию охватили протесты после убийства студента

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Три человека арестованы в результате акции протеста в Технологическом университете Джорджии после того, как студента застрелила, как подозревается, полиция кампуса, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

В ходе акции протеста был также сожжен полицейский автомобиль.

По информации следствия, полиция застрелила Скаута Шульца поздно вечером 16 сентября после того, как 21-летний студент позвонил в полицию, чтобы сообщить о вооруженном и, возможно, пьяном подозрительном человеке, который соответствовал описанию С. Шульца.

Официальные представители университета накануне вечером призвали студентов не выходить на улицы из-за сильных протестов в кампусе.

Представитель университета Ланс Уоллес заявил, что после ночной мемориальной акции группа из примерно 50 протестующих отправилась в полицейский участок кампуса. Он сказал, что был поврежден один полицейский автомобиль, а два офицера получили незначительные травмы, один из них был доставлен в больницу для лечения.

Л. Уоллес отметил, что три человека были арестованы и обвинены в разжигании беспорядков и нападении на полицейского.