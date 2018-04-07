Джордж Сорос неожиданно решил инвестировать в криптовалюты

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Американский финансист Джордж Сорос решил инвестировать в криптовалют.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам собеседника, глава Soros Fund Management Адам Фишер получил разрешение на торговлю виртуальными валютами.

Стоит отметить, что не так давно на Всемирном экономическом форуме в Давосе миллиардер заявил, что "криптовалюта – это спекуляция, которая основана на недопонимании".

Тогда по его словам, криптовалюты не были средством накопления.