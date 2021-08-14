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Джонсон заявил, что военного вмешательства в Афганистан не будет

Джонсон заявил, что военного вмешательства в Афганистан не будет Военное вмешательство в ситуацию в Афганистане не рассматривается.
Другие страны
14 августа 2021 г. 00:25
Джонсон заявил, что военного вмешательства в Афганистан не будет
Борис Джонсон

Военное вмешательство в ситуацию в Афганистане не рассматривается.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил британский премьер Борис Джонсон.

"Я думаю, что идея военного решения сейчас не рассматривается", - сказал Джонсон в эфире Sky News по итогам заседания правительственного комитета COBRA для обсуждения внутриафганской обстановки.

При этом, отвечая на вопрос о возможности возвращения британских военных в Афганистан, он указал, что "следует быть реалистами" в отношении возможностей Великобритании или любой другой силы применить военное вмешательство в ситуацию.

"То, что мы определенно можем сделать - это работать с нашими партнерами в регионе и по всему миру, которые разделяют заинтересованность в том, чтобы Афганистан вновь не стал рассадником террора", - сказал Джонсон. По его словам, Лондон намерен использовать для этого дипломатические и политические рычаги. При этом Джонсон напомнил, что Лондон предпринимает усилия по эвакуации британских подданных и афганских сотрудников британских организаций на фоне ухудшения ситуации в стране.

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