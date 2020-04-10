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Джонсон может вернуться на работу только через месяц

​Джонсон может вернуться на работу только через месяц

© Getty

Британский премьер-министр Борис Джонсон, заболевший COVID-19, может вернуться к исполнению обязанностей только через месяц.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Times со ссылкой на правительственные источники.

Напомним, что в четверг вечером офис премьера сообщил, что Джонсона перевели из реанимации в обычную палату. Отмечалось, что он находится в "отличном настроении".

Однако ряд источников издания на Даунинг-стрит полагает, что полное восстановление премьера займет не менее месяца, и даже после этого его возвращение к своим обязанностям будет носить постепенный характер.

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