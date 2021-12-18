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Джонсон и Зеленский обсудили диалог с Россией

Джонсон и Зеленский обсудили диалог с Россией Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский считают важным продолжение диалога с Россией для снижения напряженности на украинской границе.
Другие страны
18 декабря 2021 г. 07:57
Джонсон и Зеленский обсудили диалог с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский считают важным продолжение диалога с Россией для снижения напряженности на украинской границе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу канцелярией главы британского правительства.

"Лидеры согласились с ценностью продолжения диалога, в том числе с Россией, и условились поддерживать тесные контакты. Премьер-министр подчеркнул важность выполнения Минских соглашений всеми сторонами", - отмечается в коммюнике.

На Даунинг-стрит, 10 добавили, что политики "обсудили важность сокращения Украиной и другими европейскими государствами зависимости от российского газа, а также необходимость создания зеленых и диверсифицированных источников энергии".

Отмечается, что Джонсон проинформировал Зеленского о телефонном разговоре, который у него состоялся несколько дней назад с президентом России Владимиром Путиным. "Он (Джонсон – ред.) повторил послание, переданное президенту Путину, о том, что Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины. Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания во взаимодействии со своими союзниками использует все дипломатические и экономические возможности, чтобы предотвратить любую российскую агрессию по отношению к Украине", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna və Britaniya liderləri Rusiyanı müzakirə ediblər

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