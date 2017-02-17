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    Джон Керри станет преподавателем в Йельском университете

    Керри будет вести семинары и обсуждать со студентами такие темы, как несостоявшиеся государства и вызов авторитаризма

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Бывший госсекретарь США Джон Керри будет курировать новую образовательную программу в Йельском университете в следующем академическом году, передает Report со ссылкой на Associated Press.

    В рамках программы, посвященной решению глобальных проблем, Керри будет вести семинары и обсуждать со студентами такие темы, как "несостоявшиеся государства, вызов авторитаризма, насильственный экстремизм и изменение климата".

    В руководстве университета ожидают, что новая программа поможет разработать новые политические подходы.

    Джон Керри является выпускником Йельского университета 1966 года.

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