Джон Керри станет преподавателем в Йельском университете

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Бывший госсекретарь США Джон Керри будет курировать новую образовательную программу в Йельском университете в следующем академическом году, передает Report со ссылкой на Associated Press.

В рамках программы, посвященной решению глобальных проблем, Керри будет вести семинары и обсуждать со студентами такие темы, как "несостоявшиеся государства, вызов авторитаризма, насильственный экстремизм и изменение климата".

В руководстве университета ожидают, что новая программа поможет разработать новые политические подходы.

Джон Керри является выпускником Йельского университета 1966 года.