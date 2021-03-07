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Керри посетит Лондон, Брюссель и Париж для подготовки саммита по климату

Керри посетит Лондон, Брюссель и Париж для подготовки саммита по климату Спецпосланник президента США по климату Джон Керри отправится 8-10 марта в Лондон, Брюссель и Париж, где обсудит подготовку к созываемому Вашингтоном саммиту по борьбе с климатическими изменениями.
Другие страны
7 марта 2021 г. 07:58
Керри посетит Лондон, Брюссель и Париж для подготовки саммита по климату
Джон Керри

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри отправится 8-10 марта в Лондон, Брюссель и Париж, где обсудит подготовку к созываемому Вашингтоном саммиту по борьбе с климатическими изменениями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Госдепартамента.

В Лондоне Керри встретится с представителями правительства, отвечающими за организацию 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата, которая пройдет в Глазго в ноябре. В Брюсселе и Париже запланированы консультации с чиновниками Еврокомиссии и французскими властями соответственно.

Отметим, что США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата.

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