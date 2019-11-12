Джимми Картеру предстоит операция на мозге

Бывшему президенту США Джимми Картера понадобится операция на мозге, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Накануне бывший американский лидер был госпитализирован в больницу из-за внутричерепного давления, к которому привели частые падения.

Операция будет проведена сегодня в университетской больнице Эмори в Атланте, штат Джорджия.

В настоящее время рядом с политиком находится его супруга Розалинн.

Американские СМИ напоминают, что в текущем году Д.Картер падал по крайней мере три раза и после первого инцидента ему понадобилась операция по замене тазобедренного сустава.