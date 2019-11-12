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Джимми Картеру предстоит операция на мозге

Джимми Картеру предстоит операция на мозге
​Бывшему президенту США Джимми Картера понадобится операция на мозге

Бывшему президенту США Джимми Картера понадобится операция на мозге, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Накануне бывший американский лидер был госпитализирован в больницу из-за внутричерепного давления, к которому привели частые падения.

Операция будет проведена сегодня в университетской больнице Эмори в Атланте, штат Джорджия.

В настоящее время рядом с политиком находится его супруга Розалинн.

Американские СМИ напоминают, что в текущем году Д.Картер падал по крайней мере три раза и после первого инцидента ему понадобилась операция по замене тазобедренного сустава.

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