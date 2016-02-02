Глава МИД Италии: Коалиция освободила 40% территорий, захваченных ИГ в Ираке

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в 2015 году смогла освободить 40% захваченной ими территории Ирака и 20% территории в Сирии. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Италии Паоло Джентилони.

"В 2015 году от ИГ было освобождено 40% их территории в Ираке и 20% в Сирии. Почти прерваны коммуникационные линии между Раккой и Мосулом", - заявил министр в интервью итальянской газете Il Messaggero.

Джентилони отметил, что на министерской встрече участников международной коалиции по борьбе с ИГ, которая пройдет во вторник в Риме, ее участники обсудят, "в какой степени можно включить в повестку дня на ближайшие месяцы освобождение Мосула".

Глава итальянского МИД добавил, что на совещании так называемой "малой группы" коалиции, состоящей из 23 стран и ЕС, будет также обсуждаться и политическая тема, связанная с поддержкой иракского правительства и его приверженностью стабилизации ситуации в освобожденных от ИГ районах.

По словам Джентилони, существует риск, что военные поражения ИГ в Ираке и Сирии приведут к тому, что группировка переместится в Ливию. "Мы должны принять этот риск во внимание", - подчеркнул министр.