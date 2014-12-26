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    Двое военных погибли при подрыве автомобиля на севере Синая в Египте

    Среди жертв взрыва - офицер и рядовой, еще один солдат получил ранение

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Двое военнослужащих египетской армии погибли при подрыве автомобиля на севере Синайского полуострова.

    По данным агентства Франс Пресс, армейский автомобиль в ночь на пятницу подорвался на придорожном фугасе южнее города Эль-Ариш. Среди жертв взрыва - офицер и рядовой, еще один солдат получил ранение.

    В конце октября власти Египта после ряда терактов, жертвами которых стали более 30 военных, ввели в регионе чрезвычайное положение сроком на три месяца, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Атаки боевиков в Египте, особенно на граничащем с Израилем Синайском полуострове, участились после отстранения от власти в Каире президента-исламиста Мухаммеда Мурси в 2013 году.

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