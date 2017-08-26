Двое полицейских пострадали в результате нападения неизвестного в Лондоне

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Двое полицейских пострадали в результате нападения неизвестного на улице Мэлл вблизи Букингемского дворца в Лондоне.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщилла Служба лондонской полиции на своей странице в Twitter.

По ее данным, двое офицеров полиции получили незначительные ранения.

"Мужчина был арестован по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений и нападении на полицию", - отметили в пресс-службе.

Инцидент произошел на парадной улице Мэлл, соединяющей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью.