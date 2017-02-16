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    Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Бурятии

    В ходе тушения были обнаружены тела мужчины, женщины и двоих детей

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Четыре человека, в том числе двое детей погибли во время пожара жилого дома в Улан-Удэ.

    Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в четверг пресс-служба республиканского главного управления МЧС.

    "Хозяину удалось спастись, он выбрался из дома самостоятельно, на месте пожара работают дознаватели МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории", - говорится в сообщении.

    По информации пресс-службы, на момент прибытия пожарных огнем был полностью охвачен дом с пристроенным мансардным этажом. Спасшийся хозяин сообщил, что в доме находятся его родственники.

    В ходе тушения были обнаружены тела мужчины, женщины и двоих детей, 2009 и 2012 годов рождения.

    Специалисты предполагают, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания электрооборудования.

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