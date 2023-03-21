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Движение поездов между материковым Китаем и Гонконгом восстановят с 1 апреля

Движение поездов между материковым Китаем и Гонконгом восстановят с 1 апреля Движение высокоскоростных поездов между Гонконгом и материковым Китаем, прерванное на три года из-за ковидных ограничений, будет полностью восстановлено с 1 апреля.
Другие страны
21 марта 2023 г. 10:27
Движение поездов между материковым Китаем и Гонконгом восстановят с 1 апреля

Движение высокоскоростных поездов между Гонконгом и материковым Китаем, прерванное на три года из-за ковидных ограничений, будет полностью восстановлено с 1 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте оператора железнодорожной системы Гонконга MTR Corporation.

"Высокоскоростная железная дорога [участок в Гонконге] полностью возобновит движение поездов начиная с 1 апреля 2023 года, восстановив прямую связь с городами в материковой части такими, как Пекин, Чанша, Ханчжоу, Шанхай и Ухань через железнодорожную сеть между провинциями", - указали в корпорации. Предварительная продажа билетов должна начаться в этот четверг.

После 1 апреля, сообщили в компании, возобновление движения поездов дальнего следования между провинциями позволит увеличить частоту их движения в Гонконге со 102 до 164, что соответствует доковидному уровню.

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