Движение поездов между материковым Китаем и Гонконгом восстановят с 1 апреля

Движение высокоскоростных поездов между Гонконгом и материковым Китаем, прерванное на три года из-за ковидных ограничений, будет полностью восстановлено с 1 апреля.

Движение высокоскоростных поездов между Гонконгом и материковым Китаем, прерванное на три года из-за ковидных ограничений, будет полностью восстановлено с 1 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте оператора железнодорожной системы Гонконга MTR Corporation.

"Высокоскоростная железная дорога [участок в Гонконге] полностью возобновит движение поездов начиная с 1 апреля 2023 года, восстановив прямую связь с городами в материковой части такими, как Пекин, Чанша, Ханчжоу, Шанхай и Ухань через железнодорожную сеть между провинциями", - указали в корпорации. Предварительная продажа билетов должна начаться в этот четверг.

После 1 апреля, сообщили в компании, возобновление движения поездов дальнего следования между провинциями позволит увеличить частоту их движения в Гонконге со 102 до 164, что соответствует доковидному уровню.