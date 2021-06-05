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В Афганистане в результате авиаудара погибли 12 человек

В Афганистане в результате авиаудара погибли 12 человек По меньшей мере 12 человек погибли в результате авиаудара сил безопасности Афганистана, нанесенного по ошибке по группе ополченцев, выступающих на стороне властей в борьбе с боевиками
Другие страны
5 июня 2021 г. 14:44
В Афганистане в результате авиаудара погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в результате авиаудара сил безопасности Афганистана, нанесенного по ошибке по группе ополченцев, выступающих на стороне властей в борьбе с боевиками.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Сообщается что, афганские силы безопасности по ошибке "нанесли удар по своим" в пятницу в северо-восточной провинции Бадахшан.

Командующий силами ополченцев также погиб при авиаударе.

Источники сообщили каналу, что в результате инцидента еще восемь человек пропали без вести.

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Версия на английском языке Afghan security forces kill 12 in erroneous airstrike

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