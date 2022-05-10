Две партии Швеции не поддерживают доклад о политике безопасности в связи с заявкой в НАТО

Две партии Швеции не поддерживают доклад о политике безопасности в связи с заявкой в НАТО

Левая партия и Партия охраны окружающей среды выступили с замечаниями к докладу о ситуации в области политики безопасности, который должен быть представлен в пятницу и лечь в основу окончательного решения Социал-демократической рабочей партии о членстве Ш

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Левая партия и Партия охраны окружающей среды выступили с замечаниями к докладу о ситуации в области политики безопасности, который должен быть представлен в пятницу и лечь в основу окончательного решения Социал-демократической рабочей партии о членстве Швеции в НАТО. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает Шведское радио. Левая партия считает, что в докладе отсутствует серьезный анализ предпосылок для вступления. Она также видит определенные риски для Швеции как из-за присутствия на ее территории иностранных военных, так и в связи с "вопросом ядерного оружия". "Министр иностранных дел (Анн Линде) констатировала отсутствие оснований считать, что Левая партия и Партия окружающей среды полностью поддержат содержание доклада. Таким образом получается, что мы поддерживаем описательную часть, где осуждаются действия России, но при этом не разделяем присутствующие в докладе анализ и выводы. Поэтому мы, Левая партия, представим свой документ, в котором дадим собственный анализ", - заявил спикер Левой партии по внешнеполитическим вопросам Хокан Свеннелинг. "Зеленые" выступили с аналогичной критикой, однако содержание ее раскрывать пока не стали. Отметим, что буржуазные партии, партия "Шведские демократы" и социал-демократы единодушно поддержали анализ ситуации, сложившейся в связи с ситуацией на Украине. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook