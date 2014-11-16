"Двадцатка" наметила приоритеты в борьбе с коррупцией

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В ближайшие два года "большая двадцатка" в качестве приоритетных целей борьбы с коррупцией определила обеспечение прозрачности бенефициарных владельцев, соблюдение стандартов поведения в государственном секторе, борьбу со взяточничеством, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

Как отмечается в плане антикоррупционных действий "Группы двадцати" на 2015-2016 годы, предотвращение неправомерного использования юридических лиц и образований "является одной из важнейших задач глобальной борьбы с коррупцией".

В документе отмечается, что несмотря на все усилия юридические лица продолжают использоваться для того, чтобы скрыть или утаить преступную деятельность, такую как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

"Страны "Группы двадцати" обязуются способствовать большей прозрачности юридических лиц и образований путем эффективного применения установленных Группой финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международных стандартов в сфере идентификации бенефициарных владельцев", - говорится в документе.

Страны "Группы двадцати" признают, что взяточничество вынуждает международный бизнес общество платить высокую цену. "По оценке Всемирного банка, суммарный объем взяток в мире составляет 1 трлн долларов США в год", - указывается в плане.

Страны "двадцатки" намерены активно участвовать в деятельности Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок и изучат возможности присоединения к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.

В документе отмечается, что определенные сектора экономики особенно подвержены коррупционным рискам.

"Страны-участники "Группы двадцати" намерены принимать практические меры в соответствии с национальными условиями для минимизации коррупционных рисков в добывающих отраслях и других секторах экономики с высокой степенью риска, таких как таможня, рыболовство, лесоводство и строительный сектор", - подчеркивается в документе.

Для обеспечения прозрачности и соблюдения стандартов поведения в государственном секторе страны G20 подчеркнули необходимость уделения особого внимания таким сферам как государственные закупки, открытые данные, защита заявителей о коррупции, неприкосновенность должностных лиц, налоговая и бюджетная прозрачность и стандарты поведения для государственных должностных лиц.

Как отмечается в плане, в условиях глобализации многие коррумпированные лица стремятся использовать границы между государствами, чтобы избежать судебного преследования, а также скрыть активы, полученные в результате коррупционных правонарушений.

Базируясь на принятых ранее Профилях в сфере возвращения активов, страны "двадцатки" разработают повестку G20 по внедрению эффективных мер возвращения активов.

Страны-участницы G20 также выражают готовность совместно работать над расследованием коррупционных правонарушений, осуществлять судебное преследование нарушителей, добиваться возвращения доходов от коррупционных нарушений и отказывать во въезде и предоставлении убежища коррумпированным должностным лицам и тем, кто их коррумпирует.