Двадцать человек похищены на юге Афганистана

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Не менее 20 человек были похищены вооруженными людьми в провинции Забуль на юге Афганистана, сообщает Report со ссылкой на агентство Khaama.

Как заявил управляющий полицией провинции Гулама Джайлани Фахари, похищение произошло этим утром в местности между округами Шахджой и Калат. По его словам, большинство похищенных составляют хазарейцы, вооруженные люди увезли их в неизвестном направлении.

На данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за инцидент.