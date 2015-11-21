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    Двадцать человек похищены на юге Афганистана

    Большинство похищенных составляют хазарейцы

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Не менее 20 человек были похищены вооруженными людьми в провинции Забуль на юге Афганистана, сообщает Report со ссылкой на  агентство Khaama. 

    Как заявил управляющий полицией провинции Гулама Джайлани Фахари, похищение произошло этим утром в местности между округами Шахджой и Калат. По его словам, большинство похищенных составляют хазарейцы, вооруженные люди увезли их в неизвестном направлении.

    На данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за инцидент.

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