Два террориста уничтожены в ходе операции в столице Мали

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Два террориста, участвовавших в захвате заложников в столице Мали - Бамако, уничтожены в ходе операции по освобождению пленников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило AFP.

Ответственность за нападение на отель взяла на себя группировка "Аль-Мурабитун", которая была основана алжирским террористом Мохтаром Бельмохтаром. По одним данным, она присягнула на верность "Исламскому государству", по другим - примыкает к "Аль-Каиде".

Ранее появилась информация, согласно которой, террористы, удерживающие заложников в отеле, принадлежат к группировке "Ансар ад-Дин". Специалисты по Западной Африке считают, что различные террористические группы теперь там настолько плотно переплелись, что их теперь сложно разделять.