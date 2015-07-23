Два теракта в Камеруне: десятки погибших и раненых

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В результате двух терактов, произошедших в городе Маруа на севере Камеруна, погибли 13 человек, сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Согласно заявлению администрации президента Камеруна, на севере страны на рынке города Маруа один за другим произошли два взрыва, в результате которых погибли 13 человек, в том числе два террориста, 32 человека получили ранения.

Полиция сообщила, что одним из террористов была женщина, а теракт напоминает почерк группировки "Боко Харам".

Президент Камеруна Поль Бийя, осудив теракт, направленный против мирных граждан, призвал народ к осторожности и сотрудничеству с силами безопасности.