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Два спортсмена из Республики Конго не вернулись после Паралимпиады

Два спортсмена из Республики Конго не вернулись после Паралимпиады Два конголезских спортсмена пропали после Паралимпийских игр в Париже.
Другие страны
10 сентября 2024 г. 02:51
Два спортсмена из Республики Конго не вернулись после Паралимпиады

Два конголезских спортсмена пропали после Паралимпийских игр в Париже.

Как передает Report, об этом сообщает газета Le Parisien.

Сообщается, что после соревнований в расположение сборной не вернулись метательница копья Мирей Нганга, бегун Грейс Муамбако, а также гид спортсмена. Паралимпийцы не выходили на связь с 5 сентября. В последний раз их видели в Паралимпийской деревне.

По информации источника, исчезновением спортсменов занимается прокуратура. Среди версий случившегося рассматривается побег.

Паралимпиада в Париже завершилась 8 сентября.

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