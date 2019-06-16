​Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии

Два легкомоторных самолета разбились в городе Мастертон на Северном острове Новой Зеландии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Авария произошла недалеко от аэродрома Худ в Мастертоне, где два самолета столкнулись в воздухе на небольшой высоте. Аварийные службы прибыли к месту крушения около 11:10 после вызова, поступившего от одного из местных жителей.

"К моменту прибытия первых экипажей аварийных служб оба упавших самолета были охвачены огнем. На его тушение были мобилизованы дополнительные пожарные расчеты из Мастертона, Картертона, Грейтауна и Палмерстон-Норта", - сообщил старший инспектор смены службы спасения и пожарной службы Карлос Демпси.

Как передают местные СМИ, в результате столкновения погибли пилоты обоих самолетов.