​Два крупных пожара произошли в Германии за сутки

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Два крупных пожара произошли в Германии за минувшие сутки, в одном из них погибли 4 человека, в общей сложности пострадали более 10 человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Первый пожар произошел в городке Гуденсберг в федеральной земле Гессен накануне вечером, там загорелся жилой дом. Как говорится в заявлении местной полиции, пять человек получили серьезные ранения, семь - легкие, все пострадавшие находятся в больнице. Причина возгорания не выяснена.

Второй пожар произошел в городе Пфорцхайм в земле Баден-Вюртемберг минувшей ночью. Там тоже загорелось жилое здание, 4 человека погибли, несмотря на скорый приезд пожарных. Еще 4 жителя дома с ранениями легкой и средней степени тяжести обратились к врачу.