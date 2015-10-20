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    ​Два крупных пожара произошли в Германии за сутки

    В результате пожаров 4 человека погибли, 16 получили ранения

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Два крупных пожара произошли в Германии за минувшие сутки, в одном из них погибли 4 человека, в общей сложности пострадали более 10 человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    Первый пожар произошел в городке Гуденсберг в федеральной земле Гессен накануне вечером, там загорелся жилой дом. Как говорится в заявлении местной полиции, пять человек получили серьезные ранения, семь - легкие, все пострадавшие находятся в больнице. Причина возгорания не выяснена.

    Второй пожар произошел в городе Пфорцхайм в земле Баден-Вюртемберг минувшей ночью. Там тоже загорелось жилое здание, 4 человека погибли, несмотря на скорый приезд пожарных. Еще 4 жителя дома с ранениями легкой и средней степени тяжести обратились к врачу.

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