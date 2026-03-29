Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Два индийских танкера смогли миновать Ормузский пролив

    Другие страны
    29 марта, 2026
    17:28
    Два индийских танкера смогли миновать Ормузский пролив

    Еще два индийских танкера, перевозящие сжиженный природный газ, благополучно пересекли Ормузский пролив по пути в Индию.

    Как передает Report cо ссылкой на агентство ANI, об этом сообщили в Министерстве нефти и природного газа Индии.

    По его данным, ожидается, что танкер BW TYR прибудет в Мумбаи 31 марта; танкер BR ELM - в порт Нью-Мангалора 1 апреля.

    Отмечается, что предпринимаются меры по обеспечению безопасности индийских судов и моряков в регионе. За последние 24 часа каких-либо инцидентов с их участием зафиксировано не было.

    В данный момент в западной части Персидского залива остаются 18 судов под флагом Индии и 485 индийских моряков.

    Ранее на этой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что проход через Ормузский пролив открыт для дружественных стран. "Мы разрешили проход Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану", - сказал он.

    Ормузский пролив Индийские танкеры сжиженный природный газ
    Последние новости

    Фото

    Происшествия
    В регионе
    Другие страны
    Другие страны
    В регионе
    Фото
    Видео

    Происшествия
    В регионе
    Другие страны
    Внутренняя политика
    Лента новостей