Два индийских танкера смогли миновать Ормузский пролив

Еще два индийских танкера, перевозящие сжиженный природный газ, благополучно пересекли Ормузский пролив по пути в Индию.

Как передает Report cо ссылкой на агентство ANI, об этом сообщили в Министерстве нефти и природного газа Индии.

По его данным, ожидается, что танкер BW TYR прибудет в Мумбаи 31 марта; танкер BR ELM - в порт Нью-Мангалора 1 апреля.

Отмечается, что предпринимаются меры по обеспечению безопасности индийских судов и моряков в регионе. За последние 24 часа каких-либо инцидентов с их участием зафиксировано не было.

В данный момент в западной части Персидского залива остаются 18 судов под флагом Индии и 485 индийских моряков.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что проход через Ормузский пролив открыт для дружественных стран. "Мы разрешили проход Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану", - сказал он.