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    ​Два генерала иракской армии убиты при нападении смертников ИГ

    Террористы на начиненной взрывчаткой машине врезались в армейскую транспортную колонну

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Два генерала иракской армии погибли в результате взрывов, совершенных террористами-смертниками из экстремистской группировки "Исламское государство" близ города Рамади к западу от Багдада. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили официальные представители иракской полиции.

    По их данным, террористы на начиненной взрывчаткой машине врезались в армейскую транспортную колонну.

    Рамади - центр провинции Анбар, где иракская армия при поддержке ополчения ведет боевые действия против боевиков "Исламского государства".

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