​Два генерала иракской армии убиты при нападении смертников ИГ

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Два генерала иракской армии погибли в результате взрывов, совершенных террористами-смертниками из экстремистской группировки "Исламское государство" близ города Рамади к западу от Багдада. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили официальные представители иракской полиции.

По их данным, террористы на начиненной взрывчаткой машине врезались в армейскую транспортную колонну.

Рамади - центр провинции Анбар, где иракская армия при поддержке ополчения ведет боевые действия против боевиков "Исламского государства".