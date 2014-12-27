Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Два футболиста "Ромы" подверглись ограблению.
От преступников пострадали полузащитник Раджа Найнгголан и нападающий Жервиньо, сообщает Report со ссылкой на Газета.ru.
По словам бельгийца, злоумышленники разбили стекло его машины и украли находившиеся в салоне вещи, в том числе футболки с автографами, предназначенные для больных детей. Ивуариец недосчитался часов и драгоценностей, которые были похищены из его дома, пока Жервиньо находился на родине и отмечал Рождество.
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